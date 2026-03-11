$!Ataque a balazos deja un herido frente a canchas de la Lombardo Toledano, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este miércoles frente a las canchas deportivas de la colonia Lombardo Toledano, ubicada al norte de Culiacán.
La víctima fue identificada como Christopher “N”, sin embargo, se desconocen más datos sobre su edad y el sector donde reside.
La agresión armada ocurrió alrededor de las 18:10 horas de este 11 de marzo.
Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención inmediata al herido y lo trasladaron a un hospital; a pesar de la gravedad de las heridas, se le reportó aún con signos vitales.
En la escena del crimen se estableció un operativo de seguridad a cargo de elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área.
En el pavimento se aseguraron casquillos percutidos, dejando indicios de que el ataque armado ocurrió en el lugar.
Mientras tanto, peritos y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado realizaron las indagatorias correspondientes.
Según locales, comúnmente se organizan partidos de futbol en las canchas del sector en mención y empiezan alrededor de las 18:30 horas, sin embargo, tuvieron que ser cancelados debido a que aproximadamente 20 minutos antes se suscitó el hecho.