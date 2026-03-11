$!Ataque a balazos deja un herido frente a canchas de la Lombardo Toledano, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este miércoles frente a las canchas deportivas de la colonia Lombardo Toledano, ubicada al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Christopher “N”, sin embargo, se desconocen más datos sobre su edad y el sector donde reside.

La agresión armada ocurrió alrededor de las 18:10 horas de este 11 de marzo.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención inmediata al herido y lo trasladaron a un hospital; a pesar de la gravedad de las heridas, se le reportó aún con signos vitales.