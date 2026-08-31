$!Ataque a balazos deja un herido y operativo en residencial de Rincón del Valle, en Culiacán

Cerca de las 18:00 horas de este 31 de agosto, vecinos alertaron respecto a donaciones de arma de fuego, sobre el bulevar Jesús Cumate esquina con la calle De Las Margaritas, frente a un coto residencial.

Un ataque a balazos reportado la tarde de este lunes en el sector Rincón del Valle, dejó a un hombre herido de bala, así como la movilización de corporaciones, quienes localizaron un vehículo con impactos de bala, en Culiacán.

La víctima fue trasladada hacia un hospital de la ciudad, mientras que en el sitio quedó abandonado un automóvil Nissan Tiida de color arena, el cual presentó dos impactos de proyectil de arma de fuego.

Elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al punto, pero a su arribo no encontraron al afectado; sin embargo, ante la presencia de los indicios se desplegaron para asegurar la zona, y pedir intervención de Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del lesionado, ni su estado de salud tras la agresión.