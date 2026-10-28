$!Ataque a balazos deja un hombre herido en el Palmito Viejo, en Culiacán

Un hombre identificado como Jesús Eduardo “N” resultó herido tras ser atacado a balazos en un domicilio de la colonia El Palmito Viejo, al poniente de Culiacán.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas de este 28 de octubre, sobre la calle Juan M. Zambada, junto a las vías del tren.
De manera preliminar se dio a conocer que un sujeto ingresó a la vivienda donde estaba el afectado, y ahí le disparó.
La víctima, de aproximadamente 45 años de edad, presentó varias heridas de bala en el cuerpo y fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.
En el lugar se registró una movilización por parte de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano, para escoltar la ambulancia y asegurar el área.