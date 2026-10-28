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Violencia

Ataque a balazos deja un hombre herido en el Palmito Viejo, en Culiacán

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/10/2026 22:38
28/10/2026 22:38

Un hombre identificado como Jesús Eduardo “N” resultó herido tras ser atacado a balazos en un domicilio de la colonia El Palmito Viejo, al poniente de Culiacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas de este 28 de octubre, sobre la calle Juan M. Zambada, junto a las vías del tren.

De manera preliminar se dio a conocer que un sujeto ingresó a la vivienda donde estaba el afectado, y ahí le disparó.

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La víctima, de aproximadamente 45 años de edad, presentó varias heridas de bala en el cuerpo y fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

En el lugar se registró una movilización por parte de la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano, para escoltar la ambulancia y asegurar el área.

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