$!Ataque a balazos deja un hombre herido en el Palmito Viejo, en Culiacán

Un hombre identificado como Jesús Eduardo “N” resultó herido tras ser atacado a balazos en un domicilio de la colonia El Palmito Viejo, al poniente de Culiacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas de este 28 de octubre, sobre la calle Juan M. Zambada, junto a las vías del tren.

De manera preliminar se dio a conocer que un sujeto ingresó a la vivienda donde estaba el afectado, y ahí le disparó.