$!Ataque a balazos deja un hombre herido en la Colonia Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital tras ser víctima de un ataque armado la mañana de este domingo en la Colonia Buenos Aires, al sur de Culiacán.
La víctima es un hombre de entre 30 y 40 años de edad, de complexión delgada y tez morena clara, con cabello canoso; al momento del ataque vestía una playera color negro, pantalón de mezclilla azul oscuro, tenis negros y un collar de cadena.
La agresión con disparos ocurrió aproximadamente a las 07:15 horas de este 13 de septiembre en la esquina de la Calle Pablo Macías Valenzuela y Cerro Cabazán.
En el lugar, cerca de un letrero de alto, fue atendido el hombre con lesiones por proyectil de arma de fuego en brazos y piernas.
Paramédicos de Grupo Gerum Salvamento y Rescate A.C brindaron los primeros auxilios, mientras que el traslado estuvo a cargo de una ambulancia de Cruz Roja Mexicana.
La escena del crimen fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, quienes aseguraron casquillos percutidos de arma de fuego sobre la banqueta, además de preservar los rastros hemáticos de la persona afectada.