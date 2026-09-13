$!Ataque a balazos deja un hombre herido en la Colonia Buenos Aires, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital tras ser víctima de un ataque armado la mañana de este domingo en la Colonia Buenos Aires, al sur de Culiacán.

La víctima es un hombre de entre 30 y 40 años de edad, de complexión delgada y tez morena clara, con cabello canoso; al momento del ataque vestía una playera color negro, pantalón de mezclilla azul oscuro, tenis negros y un collar de cadena.

La agresión con disparos ocurrió aproximadamente a las 07:15 horas de este 13 de septiembre en la esquina de la Calle Pablo Macías Valenzuela y Cerro Cabazán.