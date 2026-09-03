$!Ataque a balazos deja un hombre muerto en la colonia Federico Velarde de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre murió tras ser atacado a balazos cuando se encontraba dentro de una casa improvisada ubicada junto al arroyo Jabalines, en la colonia Federico Velarde, en Mazatlán.
La víctima permanece en calidad de desconocida y su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle los estudios correspondientes.
Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades alrededor de las 12:20 horas, en el cruce de la avenida Arnaldo Rigodanza y la calle C.F., en la colonia también conocida como Lico Velarde.
De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, hombres armados descendieron de un vehículo y, sin mediar palabra, dispararon en varias ocasiones contra el hombre que se encontraba al interior de la casa improvisada.
Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron para brindarle los primeros auxilios, pero la víctima ya no presentaba signos vitales debido a las múltiples heridas de bala.
Policías municipales y elementos del Ejército acordonaron la zona, mientras personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.