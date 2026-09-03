$!Ataque a balazos deja un hombre muerto en la colonia Federico Velarde de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre murió tras ser atacado a balazos cuando se encontraba dentro de una casa improvisada ubicada junto al arroyo Jabalines, en la colonia Federico Velarde, en Mazatlán.

La víctima permanece en calidad de desconocida y su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle los estudios correspondientes.

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades alrededor de las 12:20 horas, en el cruce de la avenida Arnaldo Rigodanza y la calle C.F., en la colonia también conocida como Lico Velarde.