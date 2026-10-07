$!Ataque a balazos deja un hombre muerto en Villa Unión, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre murió tras ser atacado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Raúl Osuna Burgueño, en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán.
Los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas de este miércoles 7 de octubre, en el cruce de las calles Arroyo Jalis y Simón Jiménez Cárdenas, en la colonia Raúl Osuna Burgueño, en Villa Unión.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos Veteranos Villa Unión, quienes tras revisar al hombre corroboraron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el sitio.
De manera preliminar, se informó que la víctima tenía aproximadamente 50 años de edad, era de complexión delgada y tez morena. Vestía pantalón de mezclilla azul, huaraches y no llevaba camisa.
El hombre presentaba al menos una herida producida por disparo de arma de fuego en la cabeza y otra en el hombro izquierdo. Hasta el momento no había sido identificado oficialmente.
El sitio fue acordonado y resguardado por elementos de seguridad, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se continuarían los procedimientos para su identificación.