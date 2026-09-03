Seguridad
|
Violencia en Culiacán

Ataque a balazos deja un hombre muerto sobre La Costerita, en Culiacán

Óscar, de 42 años, fue localizado sin vida tras un ataque armado sobre La Costerita, en Culiacán. Su cuerpo quedó a un costado de la vialidad, donde autoridades localizaron casquillos percutidos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/09/2026 11:40
03/09/2026 11:40

CULIACÁN._ Un ataque a balazos registrado la mañana de este jueves sobre La Costerita dejó como saldo un hombre de 42 años muerto.

La víctima fue identificada como Óscar, quien quedó tendido a un costado del libramiento Benito Juárez, en el carril de oriente a poniente, cerca de una empresa cementera.

$!Ataque a balazos deja un hombre muerto sobre La Costerita, en Culiacán

El reporte movilizó a elementos de seguridad y personal militar, quienes localizaron al hombre sin vida y varios casquillos percutidos en el sitio.

$!Ataque a balazos deja un hombre muerto sobre La Costerita, en Culiacán

La zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se indicó que fueron utilizadas armas de grueso calibre.

$!Ataque a balazos deja un hombre muerto sobre La Costerita, en Culiacán

Los responsables huyeron del lugar y no se dieron a conocer características de ellos.

$!Ataque a balazos deja un hombre muerto sobre La Costerita, en Culiacán

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes y posteriormente ser entregado a sus familiares.

#Violencia
#Culiacán
#Sinaloa
#Homicidios
#Ataque Armado
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube