$!Ataque a balazos deja un hombre muerto sobre La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a balazos registrado la mañana de este jueves sobre La Costerita dejó como saldo un hombre de 42 años muerto.
La víctima fue identificada como Óscar, quien quedó tendido a un costado del libramiento Benito Juárez, en el carril de oriente a poniente, cerca de una empresa cementera.
El reporte movilizó a elementos de seguridad y personal militar, quienes localizaron al hombre sin vida y varios casquillos percutidos en el sitio.
La zona fue acordonada para preservar los indicios, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se indicó que fueron utilizadas armas de grueso calibre.
Los responsables huyeron del lugar y no se dieron a conocer características de ellos.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes y posteriormente ser entregado a sus familiares.