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Violencia

Ataque a balazos deja un hombre sin vida en Infonavit Barrancos

La víctima, Leonardo, de 34 años, quedó sobre la banqueta del Andador Artículo 115
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/08/2026 10:46
15/08/2026 10:46

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes en la Colonia Infonavit Barrancos, en Culiacán.

El ataque ocurrió frente a su domicilio, sobre el andador Artículo 115, y familiares lo identificaron como Leonardo “N”, de 34 años.

El ataque se registró alrededor de las 21:30 horas, sobre el Andador Artículo 115, entre las avenidas Privada de los Empaques y Varsovia, donde la víctima quedó sin vida sobre la banqueta.

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Vestía pantalón de mezclilla y una playera de color verde.

Equipos de emergencia, incluyendo elementos del Grupo Gerum y paramédicos de Cruz Roja, acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron la zona del crimen. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer el homicidio.

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