$!Ataque a balazos deja un hombre sin vida en Infonavit Barrancos

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes en la Colonia Infonavit Barrancos, en Culiacán.

El ataque ocurrió frente a su domicilio, sobre el andador Artículo 115, y familiares lo identificaron como Leonardo “N”, de 34 años.

El ataque se registró alrededor de las 21:30 horas, sobre el Andador Artículo 115, entre las avenidas Privada de los Empaques y Varsovia, donde la víctima quedó sin vida sobre la banqueta.