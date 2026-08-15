$!Ataque a balazos deja un hombre sin vida en Infonavit Barrancos

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes en la Colonia Infonavit Barrancos, en Culiacán.
El ataque ocurrió frente a su domicilio, sobre el andador Artículo 115, y familiares lo identificaron como Leonardo “N”, de 34 años.
El ataque se registró alrededor de las 21:30 horas, sobre el Andador Artículo 115, entre las avenidas Privada de los Empaques y Varsovia, donde la víctima quedó sin vida sobre la banqueta.
Vestía pantalón de mezclilla y una playera de color verde.
Equipos de emergencia, incluyendo elementos del Grupo Gerum y paramédicos de Cruz Roja, acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Elementos del Ejército Mexicano aseguraron la zona del crimen. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer el homicidio.