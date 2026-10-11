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Violencia

Ataque a balazos deja un hombre y una mujer heridos en la Isla de la Piedra, en Mazatlán

La agresión ocurrió la madrugada de este domingo en la Colonia Vicente Guerrero. Los lesionados fueron trasladados a un hospital
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/10/2026 09:51
11/10/2026 09:51

MAZATLÁN._ Un ataque con disparos de arma de fuego dejó un hombre y una mujer heridos en la comunidad de la Isla de la Piedra, que fueron trasladados a un hospital.

La agresión se registró a las 05:20 horas, de este domingo 11 de octubre, en las calles Rodrigo Aguirre y José C. Valadés, de la Colonia Vicente Guerrero.

Ambos heridos fueron reportados a las autoridades, quienes, tras confirmar el hecho, dieron aviso a cuerpos de auxilio.

Tras ser valorados en el lugar y por la seriedad de sus heridas, las víctimas fueron trasladadas por paramédicos de Bomberos Veteranos y socorristas de Cruz Roja.

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