Ataque a balazos deja un joven herido frente a canchas de Villas del Cedro, en Culiacán

CULIACÁN._ Un ataque a balazos se registró la noche de este jueves en una cancha deportiva del fraccionamiento Villas del Cedro, al norte de Culiacán, donde un joven de 22 años resultó herido.

El hecho ocurrió en el área deportiva ubicada entre las calles Alcaparras y Paseo del Roble, frente a una tienda de conveniencia, lo que generó múltiples reportes a las líneas de emergencia del 911 alrededor de las 21:10 horas.

La víctima fue identificada como Rafael, quien recibió auxilio de personas que se encontraban en el lugar y posteriormente fue trasladado por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio, donde procedieron a acordonar el área y notificaron a personal de investigación y peritos para la realización de las diligencias correspondientes.