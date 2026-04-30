$!Ataque a balazos deja un muerto en restaurante de cocos en Bacurimí, en Culiacán

CULIACÁN. _ Al interior de un establecimiento de venta de cocos, fue asesinado a balazos un hombre durante la tarde de este jueves en la comunidad de Bacurimí, al noroeste de Culiacán.

El occiso, hasta el momento, no ha sido identificado y tampoco se han reconocido sus características, ya que se encuentra dentro del local y no se aprecia hacia el exterior.

Asimismo, no se ha informado si la persona era comensal, trabajador o dueño del establecimiento.