$!Ataque a balazos deja un muerto en restaurante de cocos en Bacurimí, en Culiacán

CULIACÁN. _ Al interior de un establecimiento de venta de cocos, fue asesinado a balazos un hombre durante la tarde de este jueves en la comunidad de Bacurimí, al noroeste de Culiacán.
El occiso, hasta el momento, no ha sido identificado y tampoco se han reconocido sus características, ya que se encuentra dentro del local y no se aprecia hacia el exterior.
Asimismo, no se ha informado si la persona era comensal, trabajador o dueño del establecimiento.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron el reporte y auxiliaron a la víctima; sin embargo, confirmaron que la gravedad de sus heridas le provocó la muerte, por lo que se retiraron del lugar.
Reportes en el lugar indican que los agresores se trasladaban en una camioneta blanca, descendieron, ingresaron al local y atacaron directamente a la persona.
El hecho se registró aproximadamente a las 14:40 horas de este jueves 30 de abril, sobre la carretera que comunica el casco urbano de Culiacán con la sindicatura de Culiacancito.
Los primeros respondientes fueron efectivos del Ejército Mexicano, quienes mantuvieron el resguardo de la escena y, como medida de seguridad, cerraron el paso en uno de los carriles con sentido de oriente a poniente.
Al lugar arribaron policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para dar fe del acontecimiento y solicitaron el apoyo de peritos, así como del Servicio Médico Forense, para continuar las indagatorias y recoger el cadáver.