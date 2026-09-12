$!Ataque a balazos deja un muerto y dos heridos en la Colonia Estero, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre muerto y dos más heridos y trasladados a un hospital fue el saldo de un ataque armado en calles de la Colonia Estero.

La agresión a balazos se reportó a las 14:25 horas de este sábado sobre la Calle Río de las Cañas y Principal, donde quedó un hombre sin vida.

Mientras que en la esquina de Río de las Cañas y Río San Lorenzo fueron localizados dos jóvenes heridos, quienes fueron atendidos en el lugar por socorristas de Cruz Roja y paramédicos de Bomberos Veteranos.