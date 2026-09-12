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Violencia

Ataque a balazos deja un muerto y dos heridos en la Colonia Estero, en Mazatlán

Jonathan ‘N’, de 25 años, perdió la vida en el lugar, mientras dos jóvenes lesionados fueron trasladados a un hospital
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/09/2026 15:54
12/09/2026 15:54

MAZATLÁN._ Un hombre muerto y dos más heridos y trasladados a un hospital fue el saldo de un ataque armado en calles de la Colonia Estero.

La agresión a balazos se reportó a las 14:25 horas de este sábado sobre la Calle Río de las Cañas y Principal, donde quedó un hombre sin vida.

Mientras que en la esquina de Río de las Cañas y Río San Lorenzo fueron localizados dos jóvenes heridos, quienes fueron atendidos en el lugar por socorristas de Cruz Roja y paramédicos de Bomberos Veteranos.

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Ambos heridos fueron trasladados a un hospital en ambulancias escoltadas por patrullas.

Las zonas quedaron acordonadas hasta la llegada del personal pericial, que se encargó de dar fe del deceso y de las diligencias correspondientes.

El fallecido fue identificado como Jonathan “N”, de 25 años de edad.

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