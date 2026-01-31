$!Ataque a balazos deja un muerto y dos heridos en la colonia Pemex, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre asesinado y dos más heridos de bala dejó un ataque armado registrado la tarde de este sábado en la colonia Pemex, al surponiente de Culiacán.

Cerca de las 16:20 horas, un grupo de sujetos armados disparó en repetidas ocasiones hasta asesinar al despachador, identificado como Jorge, de 55 años.

La víctima perdió la vida al instante y su cadáver quedó tendido al interior del negocio.