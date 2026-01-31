Seguridad
Ataque a balazos deja un muerto y dos heridos en la colonia Pemex, en Culiacán

Los hechos se registraron al interior de un expendio de cerveza, donde quedó sin vida el despachador identificado como Jorge, de 55 años
Noroeste/Redacción
31/01/2026 17:49
CULIACÁN._ Un hombre asesinado y dos más heridos de bala dejó un ataque armado registrado la tarde de este sábado en la colonia Pemex, al surponiente de Culiacán.

Cerca de las 16:20 horas, un grupo de sujetos armados disparó en repetidas ocasiones hasta asesinar al despachador, identificado como Jorge, de 55 años.

La víctima perdió la vida al instante y su cadáver quedó tendido al interior del negocio.

Como consecuencia de la agresión, también resultaron heridos Ángel Guadalupe y José Salvador, quienes fueron llevados a un centro de salud para recibir atención médica.

El comercio donde se suscitó el hecho se encuentra sobre la calle De los Constituyentes, en el cruce con la avenida General Fernando Cuén, en los límites con la colonia Industrial Palmito.

Al sitio se movilizó el Ejército Mexicano junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes aseguraron y acordonaron el perímetro, para que posteriormente la Fiscalía General del Estado se encargue del peritaje para indagar sobre este hecho.

