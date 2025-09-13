$!Ataque a balazos deja un muerto y un herido en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre asesinado y otro herido dejó como saldo un ataque armado frente a un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, registrado la noche de este sábado 13 de septiembre.
El hecho se reportó alrededor de las 20:40 horas en la calle Plan de Iguala, entre la avenida Revolución y la calle Fray Andrés Tello.
Según informes, las víctimas se encontraban en una reunión familiar cuando un grupo de civiles armados los sorprendió y agredió a balazos, matando a uno en el lugar y dejando otro herido.
El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, siendo elementos del Ejército Mexicano los primeros respondientes del ataque armado.
Al arribar encontraron a uno de los hombres sin vida, cuyo cuerpo quedó recostado frente a una vivienda; mientras que otro más se encontraba herido, por lo que solicitaron la intervención de personal de rescate.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana estabilizaron al lesionado y los trasladaron a un hospital.
El occiso fue identificado en el lugar como Francisco, de 42 años de edad; mientras que el herido responde al nombre de Jesús, de 31 años.
Los efectivos delimitaron una zona con cinta amarilla de precaución y montaron un operativo de seguridad en búsqueda de los responsables, sin embargo, hasta el momento no han dado con su paradero.
Más tarde llegaron agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y trabajos de campo. Al final se ordenó el traslado del cuerpo de Francisco a las instalaciones del Servicio Médico Forense.