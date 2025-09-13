$!Ataque a balazos deja un muerto y un herido en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre asesinado y otro herido dejó como saldo un ataque armado frente a un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, registrado la noche de este sábado 13 de septiembre.

El hecho se reportó alrededor de las 20:40 horas en la calle Plan de Iguala, entre la avenida Revolución y la calle Fray Andrés Tello.

Según informes, las víctimas se encontraban en una reunión familiar cuando un grupo de civiles armados los sorprendió y agredió a balazos, matando a uno en el lugar y dejando otro herido.

El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, siendo elementos del Ejército Mexicano los primeros respondientes del ataque armado.