$!Ataque a balazos deja una mujer asesinada y un hombre herido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque con ráfagas de disparos dejó como saldo una mujer sin vida y un hombre herido, bajo el puente intravehicular de la Avenida Múnich.

El ataque se registró a las 19:50 horas en la lateral Múnich, entre la Calle Jesús García y el Bulevar Antonio Toledo Corro, en la Colonia Salvador Allende.