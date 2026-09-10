Seguridad
|
Violencia

Ataque a balazos deja una mujer asesinada y un hombre herido en Mazatlán

La agresión ocurrió este jueves bajo el puente intravehicular de la Avenida Múnich, en la Colonia Salvador Allende; el lesionado fue trasladado a un hospital
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/09/2026 20:31
10/09/2026 20:31

MAZATLÁN._ Un ataque con ráfagas de disparos dejó como saldo una mujer sin vida y un hombre herido, bajo el puente intravehicular de la Avenida Múnich.

El ataque se registró a las 19:50 horas en la lateral Múnich, entre la Calle Jesús García y el Bulevar Antonio Toledo Corro, en la Colonia Salvador Allende.

$!Ataque a balazos deja una mujer asesinada y un hombre herido en Mazatlán

La mujer sin vida quedó afuera de un taller de soldadura ubicado sobre la lateral Múnich y bajo el puente intravehicular.

Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron al herido y lo trasladaron a un hospital.

#Violencia
#Ataque a balazos
#Herido
#Mujer asesinada
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube