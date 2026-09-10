$!Ataque a balazos deja una mujer asesinada y un hombre herido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque con ráfagas de disparos dejó como saldo una mujer sin vida y un hombre herido, bajo el puente intravehicular de la Avenida Múnich.
El ataque se registró a las 19:50 horas en la lateral Múnich, entre la Calle Jesús García y el Bulevar Antonio Toledo Corro, en la Colonia Salvador Allende.
La mujer sin vida quedó afuera de un taller de soldadura ubicado sobre la lateral Múnich y bajo el puente intravehicular.
Paramédicos de Bomberos Veteranos atendieron al herido y lo trasladaron a un hospital.