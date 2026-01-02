Ataque a balazos en bar de Tres Ríos deja daños materiales y moviliza a autoridades

Un ataque a balazos registrado al interior de un bar ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, al norte de Culiacán, dejó como saldo daños materiales y una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

El hecho fue reportado minutos antes de las 3:00 horas de la madrugada de este viernes 2 de enero, luego de que se alertara sobre detonaciones de arma de fuego en un centro nocturno situado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso.

De acuerdo con testigos, un hombre arribó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra la fachada del bar para después huir del lugar. La agresión generó pánico entre empleados y clientes, quienes buscaron resguardo para evitar resultar heridos.

Elementos de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio y resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Trascendió que las cámaras de videovigilancia captaron el momento del ataque, imágenes que fueron aseguradas por las autoridades.

De manera extraoficial se informó que un hombre habría resultado lesionado por golpes con la cacha de una pistola; sin embargo, esta versión no fue confirmada. A pesar del operativo implementado, el responsable no fue localizado.