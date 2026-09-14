$!Ataque a balazos en Campo El Diez deja un herido; detienen a mujer en el lugar

Un hombre resultó herido tras un ataque a balazos durante la noche de este lunes en la localidad Campo El Diez, al sur de Culiacán, y fue trasladado hacia un hospital de la ciudad.
El afectado fue localizado por autoridades en el cruce de las calle Primera y Tercera, cerca de las vías del tren, luego de un reporte al 911 cerca de las 19:30 horas.
Durante la movilización de corporaciones, elementos de la Policía Municipal detuvieron a una mujer, aunque hasta el momento no se ha precisado si está ligada al hecho.
El lugar fue custodiado en medio de un dispositivo de seguridad conformado por el Ejército Mexicano y la Policía Municipal.
La zona acordonada será puesta a disposición de las autoridades menor, que se encargarán de la indagatoria de hechos.