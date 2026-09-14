$!Ataque a balazos en Campo El Diez deja un herido; detienen a mujer en el lugar

Un hombre resultó herido tras un ataque a balazos durante la noche de este lunes en la localidad Campo El Diez, al sur de Culiacán, y fue trasladado hacia un hospital de la ciudad.

El afectado fue localizado por autoridades en el cruce de las calle Primera y Tercera, cerca de las vías del tren, luego de un reporte al 911 cerca de las 19:30 horas.