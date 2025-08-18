$!Ataque a balazos en el Mercado de Abastos de Culiacán deja dos heridos

CULIACÁN. _ Dos hombres resultaron heridos por disparos de arma de fuego la mañana de este lunes en el Mercado Humberto Gómez Campaña, mejor conocido como el Mercado de Abastos de Culiacán.
El ataque se registró alrededor de las 8:20 horas, cuando se reportó al número de emergencias la presencia de dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en la calle Cuarta del centro de abasto.
De acuerdo con versiones preliminares, los hombres fueron víctimas de un presunto asalto. Testigos señalaron que civiles armados los interceptaron y abrieron fuego contra ellos, para luego huir del lugar.
Las víctimas, ambas de sexo masculino, presentaban impactos de bala, uno de ellos fue herido en el tobillo derecho y el otro en una pierna. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y trasladaron a los lesionados a un hospital, donde se reportan estables y fuera de peligro.
Además de las personas lesionadas, en el lugar fue localizado un vehículo Volkswagen de color azul oscuro, el cual presentaba impactos de bala en los parabrisas del costado derecho, aparentemente como daño colateral del ataque.
Tras la agresión, elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo de seguridad en la zona. Más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.