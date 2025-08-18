$!Ataque a balazos en el Mercado de Abastos de Culiacán deja dos heridos

CULIACÁN. _ Dos hombres resultaron heridos por disparos de arma de fuego la mañana de este lunes en el Mercado Humberto Gómez Campaña, mejor conocido como el Mercado de Abastos de Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 8:20 horas, cuando se reportó al número de emergencias la presencia de dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en la calle Cuarta del centro de abasto.

De acuerdo con versiones preliminares, los hombres fueron víctimas de un presunto asalto. Testigos señalaron que civiles armados los interceptaron y abrieron fuego contra ellos, para luego huir del lugar.