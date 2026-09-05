$!Ataque a balazos en expendio de Las Estancias deja un muerto y un herido en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre murió y otro resultó herido tras un ataque a balazos registrado la tarde de este sábado en un expendio cervecero del sector Las Estancias, al surponiente de Culiacán.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en la esquina del Bulevar Las Torres y la Calle Andrea, a un costado del sector Terranova.

De acuerdo con información preliminar, las dos víctimas se encontraban en el establecimiento cuando fueron atacadas a balazos por hombres armados.