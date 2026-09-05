$!Ataque a balazos en expendio de Las Estancias deja un muerto y un herido en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre murió y otro resultó herido tras un ataque a balazos registrado la tarde de este sábado en un expendio cervecero del sector Las Estancias, al surponiente de Culiacán.
El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en la esquina del Bulevar Las Torres y la Calle Andrea, a un costado del sector Terranova.
De acuerdo con información preliminar, las dos víctimas se encontraban en el establecimiento cuando fueron atacadas a balazos por hombres armados.
Uno de los hombres quedó herido en el exterior del expendio, mientras que el segundo intentó alejarse del lugar y corrió aproximadamente 100 metros hacia el norte por el Bulevar Las Torres.
Sin embargo, cayó sin vida sobre la banqueta, cerca de la Calle Circuito Cuatro.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina acudieron al sitio como primeros respondientes y mantuvieron acordonada la zona para preservar la escena.
Posteriormente, personal de la Policía de Investigación arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios sobre el ataque.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas ni se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.