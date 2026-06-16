$!Ataque a balazos en la 21 de Marzo deja una persona herida, en Culiacán

Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado en la colonia 21 de Marzo, en el transcurso de la tarde de este martes 16 de junio, al sur de Culiacán.

Aparentemente la víctima fue interceptada cuando caminaba por la banqueta de la calle José María Gutiérrez, entre las calles Batalla de Puebla y Batalla de San Pedro, cerca de las 18:50 horas.

En el lugar autoridades de seguridad encontraron rastros de sangre y al menos seis casquillos percutidos sobre la calle, por lo que cerraron la circulación a fin de preservar la escena.