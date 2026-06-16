$!Ataque a balazos en la 21 de Marzo deja una persona herida, en Culiacán

Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado en la colonia 21 de Marzo, en el transcurso de la tarde de este martes 16 de junio, al sur de Culiacán.
Aparentemente la víctima fue interceptada cuando caminaba por la banqueta de la calle José María Gutiérrez, entre las calles Batalla de Puebla y Batalla de San Pedro, cerca de las 18:50 horas.
En el lugar autoridades de seguridad encontraron rastros de sangre y al menos seis casquillos percutidos sobre la calle, por lo que cerraron la circulación a fin de preservar la escena.
Por su parte, la persona baleada recibió atención médica prehospitalaria en el lugar y fue trasladado hacia un hospital de la ciudad.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona ni su estado de salud.
El sitio quedó bajo resguardo del Ejército Mexicano, que esperaron a la Fiscalía General del Estado, que desplegó las diligencias correspondientes al caso.