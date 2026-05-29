$!Ataque a balazos en la colonia Ampliación 5 de Febrero deja un hombre herido en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos en la colonia Ampliación 5 de Febrero, ubicada en el sector oriente de la ciudad.
La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada por las autoridades, debió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica de urgencia.
De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:40 horas sobre la calle Convención de Apatzingán, justo en el cruce con el Paseo del Rey. En la vía pública quedaron esparcidos cerca de seis cartuchos percutidos y un par de sandalias como evidencia del atentado.
El sitio de la agresión fue acordonado por elementos del Ejército Mexicano, quienes custodiaron el perímetro para preservar la escena, mientras el personal pericial de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento de los indicios balísticos.