$!Ataque a balazos en la colonia Ampliación 5 de Febrero deja un hombre herido en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos en la colonia Ampliación 5 de Febrero, ubicada en el sector oriente de la ciudad.

La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada por las autoridades, debió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica de urgencia.

De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:40 horas sobre la calle Convención de Apatzingán, justo en el cruce con el Paseo del Rey. En la vía pública quedaron esparcidos cerca de seis cartuchos percutidos y un par de sandalias como evidencia del atentado.