$!Ataque a balazos en la Colonia Independencia de Culiacán deja un herido

Un hombre resultó herido tras sufrir un ataque con proyectiles de arma de fuego durante la tarde de este jueves en la Colonia Independencia.
El hecho se reportó aproximadamente a las 14:50 horas en un establecimiento dedicado a la reparación de computadoras, ubicado en la calle Herminio Pérez Abreu, casi esquina con Emiliano García.
La víctima fue identificada en el lugar como Fernando “N”, de aproximadamente 50 años de edad. Según los primeros informes, el hombre se encontraba dentro del local cuando personas desconocidas le dispararon en repetidas ocasiones.
Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano para resguardar la zona y confirmar el incidente. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada.