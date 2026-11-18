MAZATLÁN._ Una pareja fue atacada con disparos de arma de fuego en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán, dejando como saldo un hombre sin vida y una mujer herida.
El hecho se registró a las 11:20 en la calle Capitán Antonio R. Pérez, casi esquina con la avenida Acapulco, donde según testigos hombres armados dispararon contra la pareja que se encontraba sobre una banqueta.
Tras el ataque, Walter “N”, de 35 años de edad, perdió la vida, mientras que Ana Karen”N”, de 33 años, resultó con heridas de bala y fue trasladada por paramédicos de Bomberos Veteranos a un hospital para recibir atención médica.
La ambulancia fue escoltada por una patrulla de la Policía Municipal hasta un hospital.
A la zona también llegaron en apoyo elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.