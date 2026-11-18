MAZATLÁN._ Una pareja fue atacada con disparos de arma de fuego en la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán, dejando como saldo un hombre sin vida y una mujer herida.

El hecho se registró a las 11:20 en la calle Capitán Antonio R. Pérez, casi esquina con la avenida Acapulco, donde según testigos hombres armados dispararon contra la pareja que se encontraba sobre una banqueta.