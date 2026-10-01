$!Ataque a balazos en llantera de Villa Unión deja un muerto y un herido grave

MAZATLÁN. _ Un hombre murió y otro se reporta grave luego de resultar heridos durante un ataque armado registrado en una llantera ubicada a la orilla de la carretera Libre Villa Unión-Concordia, en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán.
Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.
El ataque fue reportado alrededor de las 12:20 horas de este jueves, en una llantera instalada sobre la carretera Libre Villa Unión-Concordia, a la altura de la colonia Flor de Mayo.
De acuerdo con el reporte, hombres armados que viajaban en un vehículo se detuvieron frente al establecimiento y dispararon de manera directa contra dos hombres, de quienes se desconoce si eran clientes o trabajaban en el lugar.
Paramédicos de Bomberos Veteranos, cuya base se encuentra a unos metros del sitio, acudieron para atender a los lesionados, pero esperaron la llegada de las autoridades para ingresar al lugar y brindarles atención.
Tras valorar sus heridas, ambos hombres fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano, donde fueron ingresados al área de choque.
Pese a los esfuerzos del personal médico, uno de los hombres murió debido a las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, mientras que el otro permanece grave.
La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal y quedó bajo resguardo hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que realizó las diligencias correspondientes.