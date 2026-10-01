$!Ataque a balazos en llantera de Villa Unión deja un muerto y un herido grave

MAZATLÁN. _ Un hombre murió y otro se reporta grave luego de resultar heridos durante un ataque armado registrado en una llantera ubicada a la orilla de la carretera Libre Villa Unión-Concordia, en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

El ataque fue reportado alrededor de las 12:20 horas de este jueves, en una llantera instalada sobre la carretera Libre Villa Unión-Concordia, a la altura de la colonia Flor de Mayo.