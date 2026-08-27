$!Ataque a balazos en Mazatlán deja a un hombre herido en el Embarcadero a la Isla de la Piedra

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó herido tras recibir varios disparos de arma de fuego cuando se encontraba en el estacionamiento del Embarcadero a la Isla de la Piedra, en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán. Su atacante logró darse a la fuga.
Las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas alrededor de las 08:30 horas, en el estacionamiento del Embarcadero a la Isla de la Piedra, ubicado en la colonia Gabriel Leyva.
De acuerdo con versiones de testigos, el agresor se acercó a su víctima y le disparó a quemarropa en al menos tres ocasiones, para posteriormente huir corriendo entre los puestos de venta de pescado y las vías del ferrocarril.
Socorristas de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al hombre lesionado y, luego de contener la hemorragia provocada por una herida en la cabeza, lo trasladaron de urgencia a un hospital.
La zona fue acordonada por policías municipales y resguardada por elementos de la Marina, hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.