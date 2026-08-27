$!Ataque a balazos en Mazatlán deja a un hombre herido en el Embarcadero a la Isla de la Piedra

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó herido tras recibir varios disparos de arma de fuego cuando se encontraba en el estacionamiento del Embarcadero a la Isla de la Piedra, en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán. Su atacante logró darse a la fuga.

Las detonaciones de arma de fuego fueron reportadas alrededor de las 08:30 horas, en el estacionamiento del Embarcadero a la Isla de la Piedra, ubicado en la colonia Gabriel Leyva.