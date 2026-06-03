$!Ataque a balazos en Mazatlán deja un hombre sin vida

MAZATLÁN._ Un hombre murió afuera de un hospital a donde fue trasladado por familiares tras un ataque armado registrado la noche de este miércoles en la colonia Mazatlán II.

Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 22:00 horas en la calle Puerto Ángel.

Testigos señalaron que dos hombres en motocicleta llegaron y dispararon contra la víctima, quien se encontraba conviviendo en la banqueta de su domicilio.