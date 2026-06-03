$!Ataque a balazos en Mazatlán deja un hombre sin vida

MAZATLÁN._ Un hombre murió afuera de un hospital a donde fue trasladado por familiares tras un ataque armado registrado la noche de este miércoles en la colonia Mazatlán II.
Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a las 22:00 horas en la calle Puerto Ángel.
Testigos señalaron que dos hombres en motocicleta llegaron y dispararon contra la víctima, quien se encontraba conviviendo en la banqueta de su domicilio.
Luego de la agresión, sus familiares lo trasladaron en un vehículo particular hasta un hospital, donde no alcanzó a ser ingresado ya que llegó sin signos vitales.
Policías municipales, de la SSPC y efectivos del Ejército acordonaron la zona del hospital hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
El occiso fue identificado como Rubén “N”, de 58 años y vecino de dicha colonia.