Ataque a balazos en una birriería de El Diez deja a un padre muerto y su hijo herido, en Culiacán

El atentado ocurrió en un establecimiento del parque industrial Piggy Back, donde fueron heridos ambas víctimas, quienes fueron llevadas a un hospital
Noroeste/Redacción
28/02/2026 10:49
Un padre muerto y su hijo herido dejó como saldo un ataque a balazos registrado la mañana de este sábado en Campo El Diez, al sur de Culiacán.

El atentado ocurrió en una birriería ubicada en el parque industrial Piggy Back, en donde ambas víctimas estaban consumiendo.

Cerca de las 9:00 horas de este 28 de febrero, fueron víctimas de un atentado a balazos, por lo que ambos fueron llevados hacia un Centro de Salud en la cabecera municipal.

Sin embargo, el padre, identificado bajo el nombre de Ángel Pascual de 50 años de edad, perdió la vida consecuencia de las heridas, mientras que su hijo, Geovanni de 32 años, permanece herido .

En el lugar, aseguraron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, quienes resguardaron los peritajes de la Fiscalía General del Estado, quienes levantaron indicios y se retiraron de lugar .

