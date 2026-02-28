$!Ataque a balazos en una birriería de El Diez deja a un padre muerto y su hijo herido, en Culiacán

Un padre muerto y su hijo herido dejó como saldo un ataque a balazos registrado la mañana de este sábado en Campo El Diez, al sur de Culiacán.

El atentado ocurrió en una birriería ubicada en el parque industrial Piggy Back, en donde ambas víctimas estaban consumiendo.

Cerca de las 9:00 horas de este 28 de febrero, fueron víctimas de un atentado a balazos, por lo que ambos fueron llevados hacia un Centro de Salud en la cabecera municipal.