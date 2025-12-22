$!Ataque a balazos en vivero de Los Alamitos, en Navolato, deja una persona sin vida

Un hombre identificado como Óscar Leonel “N”, de aproximadamente 25 años de edad, fue privado de la vida al interior de un vivero ubicado en la comunidad de Los Alamitos, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:50 horas de este lunes, en un establecimiento localizado a un costado de la carretera Culiacán–Navolato. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en el lugar cuando fue atacada a disparos por sujetos armados, quienes posteriormente se dieron a la fuga.