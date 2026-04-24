$!Ataque a balazos frente a funeraria deja a dos jóvenes heridos en sector Montebello, Culiacán

Dos jóvenes, aparentemente a bordo de una motocicleta, fueron atacados a balazos frente a una casa funeraria ubicada en el sector Montebello, durante la noche de este viernes, en Culiacán.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas, sin embargo, se informó que serían un joven de 20 y otro de 17 años de edad.

Ambos se trasladaron por sus propios medios hacia un centro de salud, y no fue acordonada la zona por militares.