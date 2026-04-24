$!Ataque a balazos frente a funeraria deja a dos jóvenes heridos en sector Montebello, Culiacán

Dos jóvenes, aparentemente a bordo de una motocicleta, fueron atacados a balazos frente a una casa funeraria ubicada en el sector Montebello, durante la noche de este viernes, en Culiacán.
Hasta el momento no se han revelado las identidades de las víctimas, sin embargo, se informó que serían un joven de 20 y otro de 17 años de edad.
Ambos se trasladaron por sus propios medios hacia un centro de salud, y no fue acordonada la zona por militares.
Los hechos ocurrieron frente a una funeraria ubicada en el cruce de la avenida Álvaro Obregón con la calle Montebello, en la entrada al sector del mismo nombre.
Cerca de las 20:30 horas de este 24 de abril, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la zona. En un primer momento trascendió que habrían sido dentro de la funeraria, pero autoridades en el lugar confirmaron que se trató de una agresión en la vía pública.
Tras esto se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad por parte del Ejército Mexicano, quienes custodian el tránsito por el tramo mencionado.