$!Ataque a balazos y con explosivos deja un muerto y una joven herida, en la colonia Jaripillo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Otro hecho violento se registró en Mazatlán. Un hombre fue asesinado a balazos y una joven fue herida por esquirlas, tras el reporte de un ataque a balazos y con un artefacto explosivo, en la calle Monterrey, casi esquina con Cuernavaca, de la colonia Jaripillo, alrededor de las 21:30 horas de este martes 16 de septiembre.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán confirmó que recibió el reporte de una agresión con disparos de arma de fuego y un artefacto explosivo de fabricación casera en contra de una persona de 23 años, vecina de la colonia Jaripillo, por lo que activó a elementos municipales, la noche de este martes.