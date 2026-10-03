$!Ataque a casa en Rincón del Parque moviliza a corporaciones; investigan posible privación de la libertad

CULIACÁN._ La detonación de múltiples ráfagas de arma de fuego se registró en el sector Rincón del Parque, donde una residencia fue blanco de disparos este sábado. Tras el atentado, cuerpos de seguridad desplegaron un operativo en la zona ante la hipótesis de la privación ilegal de la libertad de un habitante. Los hechos acontecieron en el cruce de las vialidades Cruz Gálvez y Hacienda de Córdoba. Fueron los propios habitantes del perímetro quienes, ante las detonaciones, dieron aviso inmediato a las líneas de emergencia.

Al arribar a la escena, efectivos de las distintas corporaciones policiales aseguraron la zona al percatarse de que el inmueble exhibía múltiples perforaciones de bala en su fachada. Asimismo, sobre la carpeta asfáltica se localizó un vehículo tipo motocicleta en estado de abandono y una decena de casquillos percutidos de diverso calibraje.