$!Ataque a escuela secundaria en Culiacán deja daños e incendios

CULIACÁN. _ Un grupo de sujetos desconocidos irrumpió la mañana de este jueves en las instalaciones de la Escuela Técnica Secundaria “Profesor Enrique Romero”, ubicada en el sector Bellavista de Culiacán, donde provocaron un incendio en la biblioteca, vandalizaron la tienda escolar y la Dirección General, además de dejar mensajes dirigidos a un grupo delictivo. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas, antes del inicio de clases, cuando los responsables ingresaron por la fuerza al plantel para cometer el acto vandálico.

Los sujetos accedieron primero a la tienda escolar, donde sabotearon el equipo de cocina y dañaron mobiliario. En una de las paredes dejaron un mensaje presuntamente relacionado con un grupo criminal. Posteriormente, se dirigieron a la biblioteca, donde repitieron el patrón: dejaron otro mensaje similar y luego prendieron fuego al interior del inmueble, causando severos daños.

También forzaron la entrada de la Dirección General, rompieron el candado, destrozaron una ventana de la oficina y otra en el área de baños, antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

El personal de intendencia fue el primero en percatarse de los daños al llegar al plantel, por lo que notificaron de inmediato a la dirección escolar y posteriormente a las autoridades.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron al sitio para controlar y sofocar el incendio, ya que las llamas aún seguían activas a su llegada. Posteriormente, ventilación y enfriamiento del área fueron realizados para garantizar la seguridad del espacio.

Horas más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para entrevistar a los directivos, levantar evidencias y comenzar las investigaciones correspondientes.