$!Ataque a policías municipales en Culiacán desata persecución y deja una oficial herida

CULIACÁN. _ Una persecución por diversos sectores de la ciudad y una agente de la Policía Municipal herida fue el saldo de una agresión directa cometida por civiles armados contra elementos de seguridad en el primer cuadro de Culiacán. De acuerdo con la información preliminar, los hechos iniciaron este mediodía cuando se alertó sobre disparos de arma de fuego entre las calles Ignacio Zaragoza y Renato Vega.

Momentos después, trascendió que un grupo de civiles interceptó a los uniformados, lo que desencadenó un despliegue operativo por las zonas de Cañadas y el Centro, principal mente sobre el llamado Malecón Viejo y las inmediaciones del Puente Negro.

Durante la movilización, una oficial recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en una pierna, por lo que fue trasladada para recibir atención médica. En la zona de la agresión, sobre el bulevar Pedro Infante y a escasos metros del Congreso del Estado, quedaron inutilizadas una patrulla municipal y una grúa que presentaban daños visibles causados por disparos.

La movilización policial culminó en las inmediaciones del Puente Negro, donde las autoridades localizaron y aseguraron un vehículo Audi Q3 de color negro, presuntamente relacionado con las personas que participaron en los actos violentos.