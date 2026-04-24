$!Persecución en Culiacán tras ataque a policías municipales

CULIACÁN. _ Un ataque armado contra elementos de la Policía Municipal derivó en una persecución por diversos sectores de Culiacán, la cual dejó como saldo una oficial herida y el aseguramiento de dos vehículos con reporte de robo. Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes en el primer cuadro de la ciudad, generando un despliegue operativo que se extendió desde las inmediaciones del Puente Negro a la colonia Popular.

De acuerdo con los reportes en el lugar, los agentes se dirigían a atender un reporte de robo de vehículo cuando fueron interceptados por civiles armados en un Audi Q3 color negro, unidad que cuenta con reporte de robo sobre el bulevar Pedro Infante.

Tras el encuentro con los municipales sobre el bulevar Pedro Infante, los ocupantes abandonaron el Audi para huir a bordo de una camioneta GMC Sierra blanca, despojada momentos antes en el sector Del Valle, despojando un tercer vehículo en la colonia Popular durante su escape hacia el sur de la ciudad. En el sitio de la agresión, una patrulla y una grúa de la corporación quedaron inhabilitadas con impactos de proyectil de arma de fuego.

La movilización policial culminó en las inmediaciones del Puente Negro, donde las autoridades localizaron y aseguraron un vehículo Audi Q3 de color negro, presuntamente relacionado con las personas que participaron en los actos violentos.

La oficial lesionada fue trasladada para recibir atención médica, mientras que las unidades con reporte de robo fueron localizadas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.