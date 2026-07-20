$!Ataque a tiros contra pareja en un vehículo deja un hombre herido en Villa Juárez, Navolato

Un ataque a balazos contra una pareja a bordo de un vehículo Ford Focus, dejó a un hombre herido de bala a la altura del conocido como Puente Amarillo, en la sindicatura Villa Benito Juárez, municipio de Navolato. El hombre lesionado permanece en calidad desconocido, fue trasladado hacia una clínica para ser atendido; en cambio, la mujer que lo acompañaba resultó ilesa.





La unidad quedó abandonada en el sitio del ataque, a la orilla de un canal por la calle Primera, casi al integrarse a la carretera La 50, en la Colonia Primavera de dicha localidad. El carro presentó orificios por impactos de bala en distintas partes de la carrocería, además que fueron destruidos la ventana de la puerta de atrás del asiento del piloto y el parabrisas trasero.



