$!Ataque a tiros en Culiacán deja un menor muerto y una mujer herida como víctima colateral

CULIACÁN. _ Un adolescente fue asesinado a balazos y una mujer resultó herida de bala luego de una agresión cometida este miércoles sobre la carretera hacia la sindicatura de Imala, en Culiacán. La víctima mortal fue identificada como Ricardo Mizael “N”, de 16 años, quien murió frente a un puesto de comida casera.

Por su parte, una mujer que al parecer trabajaba en el establecimiento resultó lesionada en una pierna como víctima colateral del atentado. El occiso era de tez morena clara y vestía short azul oscuro, playera negra y tenis negros con detalles en blanco. Durante el ataque, los responsables dispararon al menos 20 veces contra el joven hasta provocarle la muerte.