$!Ataque armado a pareja frente al Mercado de Abastos deja un muerto y una herida en Culiacán

Un hombre sin vida y una mujer herida fue el saldo de un ataque armado cometido al mediodía de este 7 de febrero, frente al Mercado de Abastos, al sur de Culiacán.

El hombre que perdió la vida fue reconocido como Eduardo, de 34 años, vecino de la colonia Guadalupe Victoria, quien murió cuando era trasladado hacia un hospital; la mujer, que permanece sin identificar, fue ingresada a un centro de salud, desconociéndose su parte médico.

Cerca de las 12:15 horas de este sábado, la pareja circulaba a bordo de una camioneta Ford Lobo color rojo, sobre la Calzada Heroico Colegio Militar, cuando fueron interceptados y agredidos por sujetos desconocidos.