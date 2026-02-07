$!Ataque armado a pareja frente al Mercado de Abastos deja un muerto y una herida en Culiacán

Un hombre sin vida y una mujer herida fue el saldo de un ataque armado cometido al mediodía de este 7 de febrero, frente al Mercado de Abastos, al sur de Culiacán.
El hombre que perdió la vida fue reconocido como Eduardo, de 34 años, vecino de la colonia Guadalupe Victoria, quien murió cuando era trasladado hacia un hospital; la mujer, que permanece sin identificar, fue ingresada a un centro de salud, desconociéndose su parte médico.
Cerca de las 12:15 horas de este sábado, la pareja circulaba a bordo de una camioneta Ford Lobo color rojo, sobre la Calzada Heroico Colegio Militar, cuando fueron interceptados y agredidos por sujetos desconocidos.
El vehículo quedó varado, con un neumático ponchado, justo en el crucero con la calle Tercera, uno de los accesos a la central de abastos.
En la escena quedaron como evidencias decenas de casquillos percutidos de grueso calibre, regados sobre los carriles de ambos sentidos de la vialidad.
Asimismo, quedaron esparcidos fragmentos de los cristales de las ventanas tanto del asiento del piloto como del copiloto, que fueron destrozados tras los impactos de los proyectiles.
En la caja de la camioneta transportaban objetos de plástico, como cajas o juguetes.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron y bloquearon el tránsito vehicular por la Calzada Heroico Colegio Militar en sentido norte a sur, desviando el tráfico hacia el circuito interior del Mercado de Abastos.