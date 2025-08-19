$!Ataque armado a vivienda en la colonia Sinaloa deja un hombre muerto en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado la tarde de este martes tras un ataque armado contra una vivienda ubicada en la colonia Sinaloa, al sur de la capital sinaloense.
El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas sobre la calle Águila, entre las avenidas Adolfo López Mateos y Magnolia. La víctima, de entre 25 y 30 años de edad, quedó tendida boca abajo sobre la banqueta frente al inmueble, vestía pantalón de mezclilla y playera roja, y presentaba múltiples impactos de arma de fuego.
De acuerdo con los reportes, un grupo de civiles armados que viajaban en un vehículo de modelo reciente abrieron fuego contra la vivienda y tras la agresión, huyeron con rumbo desconocido.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron al lugar y aseguraron el área, donde localizaron decenas de casquillos de arma larga. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de la víctima, que permanece sin identificar.
La vivienda atacada, de dos plantas y con portón de madera y balcones con barandales de cristal, también sufrió daños durante el tiroteo. Personal de la Fiscalía General del Estado acudirá para realizar las diligencias de ley y ordenar el levantamiento del cuerpo.
Cabe señalar, que la mañana de este martes, tres personas fueron asesinadas en un hecho similar, cuando un comando armado ingresó a un domicilio en la colonia Felipe Ángeles y abrió fuego contra las personas que se encontraban al interior de una habitación.