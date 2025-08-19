$!Ataque armado a vivienda en la colonia Sinaloa deja un hombre muerto en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado la tarde de este martes tras un ataque armado contra una vivienda ubicada en la colonia Sinaloa, al sur de la capital sinaloense.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas sobre la calle Águila, entre las avenidas Adolfo López Mateos y Magnolia. La víctima, de entre 25 y 30 años de edad, quedó tendida boca abajo sobre la banqueta frente al inmueble, vestía pantalón de mezclilla y playera roja, y presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

De acuerdo con los reportes, un grupo de civiles armados que viajaban en un vehículo de modelo reciente abrieron fuego contra la vivienda y tras la agresión, huyeron con rumbo desconocido.