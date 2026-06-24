$!Ataque armado contra familia deja heridos a una pareja y un niño de 3 años en Culiacán

CULIACÁN._ Una pareja y su hijo de 3 años resultaron heridos durante un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la colonia 7 Gotas, al oriente de la ciudad.

Los lesionados fueron identificados como Aarón, de 27 años de edad; Paulina, de 25 años; y Aarón, de apenas 3 años, quienes viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron agredidos por sujetos armados.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia circulaba por las inmediaciones de la calle Amador Zazueta cuando fue interceptada y atacada a balazos por individuos armados.

Tras la agresión, los tres heridos recibieron auxilio y fueron trasladados a un hospital a bordo de dos ambulancias de la Cruz Roja para recibir atención médica especializada.