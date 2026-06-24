$!Ataque armado contra familia deja heridos a una pareja y un niño de 3 años en Culiacán

CULIACÁN._ Una pareja y su hijo de 3 años resultaron heridos durante un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la colonia 7 Gotas, al oriente de la ciudad.
Los lesionados fueron identificados como Aarón, de 27 años de edad; Paulina, de 25 años; y Aarón, de apenas 3 años, quienes viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron agredidos por sujetos armados.
De acuerdo con los primeros reportes, la familia circulaba por las inmediaciones de la calle Amador Zazueta cuando fue interceptada y atacada a balazos por individuos armados.
Tras la agresión, los tres heridos recibieron auxilio y fueron trasladados a un hospital a bordo de dos ambulancias de la Cruz Roja para recibir atención médica especializada.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de las lesiones que presentan las víctimas.
En el lugar de los hechos quedó abandonado el vehículo en el que se desplazaba la familia, mientras elementos de distintas corporaciones de seguridad implementaron un operativo y resguardaron la zona para las investigaciones correspondientes.
La zona no fue asegurada ni atendida por autoridades de la Fiscalía General del Estado hasta casi una hora después de los sucesos.