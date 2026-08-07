Ataque armado contra Guardia Nacional en Guasave: despliegan operativo en carretera México 15

GUASAVE. _ Elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos por un grupo de sujetos armados mientras realizaban labores de vigilancia sobre la carretera Internacional México 15, en las primeras horas de este viernes 7 de agosto. La agresión provocó un amplio despliegue de fuerzas federales y estatales en la zona.

De acuerdo con la información recabada, el ataque ocurrió poco después de la medianoche en las inmediaciones de una estación de servicio ubicada en la sindicatura de El Burrión, Guasave. Los agentes federales circulaban por el sector como parte de sus recorridos preventivos cuando fueron sorprendidos por sujetos armados.

Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido, lo que activó un operativo de búsqueda en el que participaron corporaciones de los tres niveles de gobierno.

En apoyo a los elementos de la Guardia Nacional arribaron efectivos del Ejército Mexicano, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y más refuerzos federales, quienes desplegaron unidades en la zona para asegurar el área y tratar de ubicar a los responsables.

Durante la madrugada, las fuerzas de seguridad instalaron puntos de revisión intermitentes sobre la carretera México 15, lo que ocasionó afectaciones momentáneas al tránsito vehicular mientras se realizaban las labores operativas.

Además, convoyes militares ingresaron a caminos vecinales y brechas cercanas a El Burrión como parte del dispositivo de búsqueda de los agresores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre el ataque contra los elementos de la Guardia Nacional, el saldo de la agresión o si derivado del operativo se logró la detención de alguna persona.

Habitantes de comunidades ubicadas al sur de Guasave reportaron que, durante la mañana, continuaba la presencia de unidades artilladas, patrullajes terrestres y sobrevuelos en el sector, como parte del operativo desplegado para localizar a los responsables y mantener la seguridad en la zona.