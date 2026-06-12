$!Ataque armado contra la Guardia Nacional desata persecución en El Vainillo, Mazatlán; hay un detenido

MAZATLÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos por dos motociclistas durante un operativo de revisión instalado sobre la carretera estatal hacia El Recodo, a la altura de la comunidad de El Vainillo, perteneciente al puerto de Mazatlán, lo que derivó en una persecución y un intercambio de disparos.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas, cuando los agentes federales marcaron el alto a los ocupantes de dos motocicletas. Presuntamente, los civiles respondieron realizando disparos contra los elementos de seguridad y emprendieron la huida.