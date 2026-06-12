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Ataque armado

Ataque armado contra la Guardia Nacional desata persecución en El Vainillo, Mazatlán; hay un detenido

Dos motociclistas dispararon contra elementos de la Guardia Nacional durante un operativo de revisión en El Vainillo. La agresión desató una persecución e intercambio de disparos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
12/06/2026 13:57
12/06/2026 13:57

MAZATLÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a balazos por dos motociclistas durante un operativo de revisión instalado sobre la carretera estatal hacia El Recodo, a la altura de la comunidad de El Vainillo, perteneciente al puerto de Mazatlán, lo que derivó en una persecución y un intercambio de disparos.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas, cuando los agentes federales marcaron el alto a los ocupantes de dos motocicletas. Presuntamente, los civiles respondieron realizando disparos contra los elementos de seguridad y emprendieron la huida.

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Tras la agresión se desplegó un operativo de persecución en la zona, durante el cual se reportó intercambio de disparos entre los agentes y los presuntos responsables.

Como resultado de la movilización, uno de los motociclistas fue detenido por personal de la Guardia Nacional, mientras que el segundo logró escapar a bordo de la unidad ligera.

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Hasta el momento no se reportan elementos federales lesionados.

Al sitio acudieron integrantes de distintas corporaciones de seguridad para reforzar el operativo y apoyar en la búsqueda del presunto agresor que logró huir.

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