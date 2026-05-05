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Violencia

Ataque armado contra limpiavidrios deja víctima colateral en la colonia Guadalupe, en Culiacán

Autoridades no han revelado la identidad ni el estado de salud de la víctima
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/05/2026 18:24
05/05/2026 18:24

CULIACÁN._ Una víctima colateral dejó un ataque a balazos contra un hombre de oficio limpiavidrios, ocurrido esta tarde sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Guadalupe, en Culiacán.

La identidad y datos generales de la víctima colateral no han sido revelados.

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Tampoco se ha informado qué hacía en el lugar o si iba pasando al momento de la agresión, solamente se confirmó que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; se desconoce su estado de salud.

El ataque que resultó con un saldo de una persona muerta y una víctima colateral herida, se registró alrededor de las 14:00 horas, en la intersección de la avenida Álvaro Obregón y Ciudades Hermanas, a pocos metros de La Lomita.

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