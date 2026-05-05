$!Ataque armado contra limpiavidrios deja víctima colateral en la colonia Guadalupe, en Culiacán

CULIACÁN._ Una víctima colateral dejó un ataque a balazos contra un hombre de oficio limpiavidrios, ocurrido esta tarde sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Guadalupe, en Culiacán.
La identidad y datos generales de la víctima colateral no han sido revelados.
Tampoco se ha informado qué hacía en el lugar o si iba pasando al momento de la agresión, solamente se confirmó que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; se desconoce su estado de salud.
El ataque que resultó con un saldo de una persona muerta y una víctima colateral herida, se registró alrededor de las 14:00 horas, en la intersección de la avenida Álvaro Obregón y Ciudades Hermanas, a pocos metros de La Lomita.