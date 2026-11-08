$!Ataque armado contra puestos de venta de mariscos en el Mercado del Conchi deja una mujer sin vida y un menor herido, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado contra los puestos de venta de mariscos ubicados en el estacionamiento del Mercado del Conchi dejó como saldo una mujer sin vida y un adolescente herido.

El hecho se registró en la avenida Manuel J. Clouthier y Luis Donaldo Colosio, donde de acuerdo a los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra los puestos para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

Tras el ataque, una mujer y un menor resultaron heridos. Por la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada a una clínica cercana donde fue declarada sin vida minutos mas tarde.

La mujer fallecida tenía 17 años y fue identificada como Airmar Lucero “N”.