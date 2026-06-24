$!Ataque armado contra una familia deja tres personas heridas en la colonia 7 Gotas

Una familia fue víctima de un ataque armado la tarde de este miércoles en la colonia 7 Gotas, al oriente de Culiacán, dejando como saldo una pareja y un menor de edad heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas circulaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptadas y atacadas por civiles armados en las inmediaciones de la calle Amador Zazueta, dentro de dicho sector de la ciudad.