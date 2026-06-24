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Violencia

Ataque armado contra una familia deja tres personas heridas en la colonia 7 Gotas

Una pareja y un menor de edad resultaron lesionados tras ser agredidos a balazos cuando viajaban en un vehículo por calles del sector; las víctimas fueron trasladadas a un hospital
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/06/2026 20:11
24/06/2026 20:11

Una familia fue víctima de un ataque armado la tarde de este miércoles en la colonia 7 Gotas, al oriente de Culiacán, dejando como saldo una pareja y un menor de edad heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas circulaban a bordo de un vehículo cuando fueron interceptadas y atacadas por civiles armados en las inmediaciones de la calle Amador Zazueta, dentro de dicho sector de la ciudad.

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Tras la agresión, los tres lesionados recibieron apoyo y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las heridas que presentan.

En el lugar de los hechos quedó abandonado el vehículo en el que viajaban las víctimas, mientras elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron para vigilar la zona.

Los heridos fueron trasladados en dos ambulancias de la Cruz Roja.

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