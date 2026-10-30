$!Ataque armado contra vivienda en la Colonia Progreso deja una mascota herida en Culiacán

Un ataque a balazos contra un domicilio en la Colonia Progreso, en Culiacán, no dejó personas lesionadas pero sí una mascota herida de bala en la pierna trasera izquierda. Una intensa movilización de los cuerpos de seguridad y de emergencia se registró la noche de este viernes al sur de la capital sinaloense, tras reportarse una ráfaga de disparos contra la fachada de un inmueble, donde el perro resultó lesionado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas en una propiedad localizada cerca del cruce de la calle 13 y el bulevar Paseo Ganaderos (también conocido como Las Torres). Tras los reportes al número de emergencias, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes procedieron a resguardar y acordonar el perímetro.

En el lugar de la agresión se observaron múltiples impactos de bala en la fachada y en el portón de la vivienda, así como diversos casquillos percutidos de grueso calibre esparcidos sobre la vialidad. Durante la balacera, la mascota de la vivienda, un perro de nombre “Pinto”, fue alcanzado por un proyectil que le causó una herida en la cadera del lado izquierdo.