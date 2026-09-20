$!Ataque armado deja 2 hombres sin vida en Escuinapa

ESCUINAPA._ Dos hombres sin vida dejó un ataque con armas de fuego en la colonia Pueblo Nuevo.

Uno de los occisos fue identificado como Essiel Francisco “N”, de 33 años, de la otra persona se desconocen generales; los cuerpos quedaron tras la puerta de una casa en la colonia Pueblo Nuevo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:15 horas de este domingo, cuando al parecer los dos hombres se encontraban fuera de un domicilio, pero percibieron la llegada de personas armadas y se metieron de inmediato al domicilio y cerraron la puerta.

Se desconoce si el domicilio está habitado.