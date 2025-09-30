$!Ataque armado deja 2 muertos y un herido en San Isidro, Culiacán

Un ataque a balazos dejó como saldo a dos personas asesinadas y una más herida en una vivienda del sector Lomas de San Isidro, al sur de Culiacán.

La agresión se reportó cerca de las 22:00 horas, presuntamente al interior de un domicilio en el que irrumpió un comando armado, sobre la calle De Las Fuentes, entre Emiliano García y Privada de Las Moras.