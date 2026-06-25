$!Ataque armado deja 3 asesinados en vivienda de Culiacán, entre ellos madre e hijo

CULIACÁN._ Un ataque armado registrado la tarde de este jueves 25 de junio dejó como saldo tres personas asesinadas dentro de un domicilio de la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán.
Entre las víctimas se encuentran una mujer y su hijo, además de otro hombre cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 17:30 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Anapurna y Cotopaxi, donde, de acuerdo con los primeros informes, un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble y disparó en repetidas ocasiones contra quienes se encontraban en el lugar.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron los cuerpos de las tres víctimas en distintas habitaciones de la vivienda.
Posteriormente, corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Municipal reforzaron el operativo en la zona para resguardar el perímetro.
Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento de evidencias y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer, de su hijo ni del tercer hombre fallecido, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el triple homicidio y localizar a los responsables.