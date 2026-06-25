$!Ataque armado deja 3 asesinados en vivienda de Culiacán, entre ellos madre e hijo

CULIACÁN._ Un ataque armado registrado la tarde de este jueves 25 de junio dejó como saldo tres personas asesinadas dentro de un domicilio de la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán.

Entre las víctimas se encuentran una mujer y su hijo, además de otro hombre cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 17:30 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Anapurna y Cotopaxi, donde, de acuerdo con los primeros informes, un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble y disparó en repetidas ocasiones contra quienes se encontraban en el lugar.