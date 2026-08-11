Seguridad
|
Violencia

Ataque armado deja 3 heridos en Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán

Dos de las víctimas víctimas son trasladadas a hospitales tras los hechos registrados por la Avenida Proyecto; una más se movilizó por sus propios medios
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/08/2026 18:18
11/08/2026 18:18

MAZATLÁN._ Tres hombres resultaron heridos durante un ataque armado registrado la tarde de este martes en la Colonia Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán.

El ataque se registró a las 17:50 horas, indicando una vivienda sobre la Avenida Proyecto, casi esquina con la Calle Emiliano Zapata.

$!Ataque armado deja 3 heridos en Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán

Las víctimas se encontraban afuera de la mencionada vivienda, sentados en sillas de maderas y una hamaca, cuando fueron atacados con ráfagas de armas largas.

$!Ataque armado deja 3 heridos en Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán

Dos de los heridos fueron trasladados en ambulancias de Cruz Roja y Bomberos Veteranos, escoltadas cada una por patrullas de la Policía Municipal, mientras se reportó que una tercera persona lesionada se movilizó por sus propios medios.

La zona fue acordonada por policías municipales, policías de investigación y efectivos militares.

$!Ataque armado deja 3 heridos en Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán
#Violencia
#Ataque Armado
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube