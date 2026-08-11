$!Ataque armado deja 3 heridos en Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres hombres resultaron heridos durante un ataque armado registrado la tarde de este martes en la Colonia Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán.

El ataque se registró a las 17:50 horas, indicando una vivienda sobre la Avenida Proyecto, casi esquina con la Calle Emiliano Zapata.