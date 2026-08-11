$!Ataque armado deja 3 heridos en Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres hombres resultaron heridos durante un ataque armado registrado la tarde de este martes en la Colonia Ampliación Lomas del Ébano, en Mazatlán.
El ataque se registró a las 17:50 horas, indicando una vivienda sobre la Avenida Proyecto, casi esquina con la Calle Emiliano Zapata.
Las víctimas se encontraban afuera de la mencionada vivienda, sentados en sillas de maderas y una hamaca, cuando fueron atacados con ráfagas de armas largas.
Dos de los heridos fueron trasladados en ambulancias de Cruz Roja y Bomberos Veteranos, escoltadas cada una por patrullas de la Policía Municipal, mientras se reportó que una tercera persona lesionada se movilizó por sus propios medios.
La zona fue acordonada por policías municipales, policías de investigación y efectivos militares.