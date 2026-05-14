Seguridad
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Violencia

Ataque armado deja a dos hombres heridos entre avenidas Bravo y Zapata, en Culiacán

Uno de los heridos fue identificado como Carlos Guadalupe “N”, de 45 años; la otra víctima, que permanece sin identificar, también es un hombre de aproximadamente 50 años
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/05/2026 12:16
14/05/2026 12:16

Dos hombres resultaron heridos tras un ataque a balazos registrado el mediodía de este jueves 14 de mayo, en el cruce de la Avenida Nicolás Bravo y el Bulevar Emiliano Zapata, en la Colonia Jorge Almada, en Culiacán.

Uno de los heridos fue identificado como Carlos Guadalupe “N”, de 45 años; la otra víctima, fue identificada como Jorge “N”, de 55 años.

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De manera preliminar, se informó que ambas personas se encontraban al interior del segundo nivel de un edificio en ruinas, donde fueron agredidos a tiros.

Cerca de las 11:20 horas, las autoridades fueron alertadas de este hecho, y solicitaron apoyo de paramédicos de Cruz Roja Mexicana y de Bomberos Culiacán.

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Los socorristas utilizaron una escalera para subir por los heridos, brindarles atención prehospitalaria y trasladarlos en ambulancia a un hospital, custodiados por moto patrullas de la Policía Estatal Preventiva.

En el lugar quedaron casquillos percutidos de arma de fuego, los cuales fueron asegurados por las corporaciones, quienes acordonaron la escena para que la Fiscalía General del Estado se encargue de la investigación.

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