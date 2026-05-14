$!Ataque armado deja a dos hombres heridos entre avenidas Bravo y Zapata, en Culiacán

Dos hombres resultaron heridos tras un ataque a balazos registrado el mediodía de este jueves 14 de mayo, en el cruce de la Avenida Nicolás Bravo y el Bulevar Emiliano Zapata, en la Colonia Jorge Almada, en Culiacán. Uno de los heridos fue identificado como Carlos Guadalupe “N”, de 45 años; la otra víctima, fue identificada como Jorge “N”, de 55 años.

De manera preliminar, se informó que ambas personas se encontraban al interior del segundo nivel de un edificio en ruinas, donde fueron agredidos a tiros. Cerca de las 11:20 horas, las autoridades fueron alertadas de este hecho, y solicitaron apoyo de paramédicos de Cruz Roja Mexicana y de Bomberos Culiacán.